اليوم السابع
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الصين تحكم بالسجن على مواطنة لنقل أخبار من ووهان فى أوج جائحة كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:05 م
الصين تحكم بالسجن على مواطنة لنقل أخبار من ووهان فى أوج جائحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال محام إن محكمة صينية أصدرت حكما بالسجن أربع سنوات اليوم الاثنين على موكلته التي تعمل في مجال صحافة المواطن لتطوعها بنقل أخبار من وسط مدينة ووهان في أوج جائحة كورونا التي بدأت هناك العام الماضي.

وأضاف أن الحكم على موكلته، صدر على أساس "افتعال المشاحنات واستفزاز وقوع مشكلات".

وكانت تشانغ تشان (37 عاما)، وهي أول من يحاكم في هذا الإطار، بين مجموعة صغيرة من الأفراد نقلوا رواياتهم عن الأحداث في ووهان بعد أن رأوا المستشفيات المكتظة والشوارع الخاوية مما رسم صورة أكثر ترديا للأوضاع في بؤرة الجائحة مما أوردته الروايات الرسمية.

وقال محاميها لرويترز "على الأرجح سنستأنف الحكم".

وقال قبل الجلسة "السيدة تشانغ تعتقد أنها ملاحقة قضائيا بسبب ممارستها لحرية التعبير".

واختفى مواطنون صحفيون آخرون في الصين دون تفسير لما حدث لهم.

 


الصين

كورونا

ووهان

صحفية

فيروس كورونا

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