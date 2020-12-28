الصين تحكم بالسجن على مواطنة لنقل أخبار من ووهان فى أوج جائحة كورونا

رويترز

قال محام إن محكمة صينية أصدرت حكما بالسجن أربع سنوات اليوم الاثنين على موكلته التي تعمل في مجال صحافة المواطن لتطوعها بنقل أخبار من وسط مدينة ووهان في أوج جائحة كورونا التي بدأت هناك العام الماضي.