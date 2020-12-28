اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان ينشر قوات فى جنوب دارفور بعد تجدد عنف قبلى وسقوط ضحايا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:00 ص
السودان ينشر قوات فى جنوب دارفور بعد تجدد عنف قبلى وسقوط ضحايا عناصر من الجيش السودانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن حاكم ولاية جنوب دارفور، أن السودان سينشر "أعدادا كبيرة" من القوات فى الولاية بعد مقتل 15 فى عنف قبلى فى الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن اثنين من القيادات المحلية إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتى المساليت والفلاتة فى منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.

وقال أحد القيادات المحلية إن أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين، وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفادت الوكالة السودانية، بأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين فى العامين الماضيين، وأضافت أن هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر.

وقال موسى مهدى والى جنوب دارفور للوكالة "عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة مشددة (على) ضرورة اتخاذ التدابير الامنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة".

وأضاف "اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب فى الأحداث وتقديمهم للمحاكم"، وأشار إلى أن "عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون".

 


السودان

أخبار السودان

قوات الأمن السودانى

دارفور

عنف قبلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلسا السيادة والوزراء بالسودان ينعيان والى النيل الأزرق

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:20 م

إحالة رئيس استخبارات الدعم السريع وضباط للتحقيق بقضية وفاة شاب تحت التعذيب بالسودان

الأحد، 27 ديسمبر 2020 06:49 م

مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان يستعرض الأوضاع بالحدود مع إثيوبيا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:19 م

السودان يضع استراتيجية للتعاون مع مجموعة مصرف الساحل والصحراء

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:22 م

السودان: مقتل 13 شخصا وإصابة 34 آخرين فى تجدد لصراع مسلح جنوب دارفور

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة