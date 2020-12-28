السلطات الأمريكية تعثر على منفذ تفجير ناشفيل بواسطة الـDNA

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلا يدعى أنتونى كوين وارنر وراء الانفجار الذى حدث وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى صباح عيد الميلاد، بعد مطابقة الحمض النووى الخاص به مع البقايا التى تم العثور عليها فى موقع الانفجار.

قال دون كوكران، المدعى العام الأمريكى للمنطقة الوسطى بولاية تينيسى خلال مؤتمر صحفى: "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن شخصًا يُدعى أنتونى وارنر هو المفجر، كان حاضرًا عندما انفجرت القنبلة ثم لقى حتفه".

وقال دوجلاس كورنسكى، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالى المسؤول عن مكتب ممفيس الميدانى، إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أى شخص آخر ولم يتم تحديد الدافع، كما رفض التعليق عندما سئل عما إذا كان يمكن اعتبار الانفجار إرهابًا محليًّا، مشيرا إلى أن محللى الطب الشرعى فى مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالى فى كوانتيكو بولاية فرجينيا ومكتب التحقيقات فى تينيسى طابقوا الحمض النووى المأخوذ من موقع الانفجار مع وارنر، لافتا إلى أن رقم لوحة السيارة من عربة سكن متنقلة تخص وارنر.

وأضاف: "هذه الإجابات لن تأتى بسرعة على الرغم من أننا قد نكون قادرين على الإجابة على بعض هذه الأسئلة.. لن تكون أى من هذه الإجابات كافية على الإطلاق لأولئك المتضررين من هذا الحدث".

وقال كورنسكى، إن المحققين تمكنوا من مطابقة عينات الحمض النووى مع وارنر بسرعة؛ لأنهم تمكنوا من جمع الحمض النووى من أفراد الأسرة.

وقالت السلطات فى وقت سابق إنها تعتقد أنه تم العثور على رفات وارنر فى موقع الانفجار.

وتواصل السلطات التحقيق فى الانفجار الذى وقع صباح عيد الميلاد والذى وجه ضربة أخرى للمدينة، التى قال عمدتها إنها مرت بالفعل بـ"أصعب عام لها" حتى الآن.

وأصيب ثلاثة أشخاص فى الانفجار فجر الجمعة، وتضررت عشرات المباني، لكن المسؤولين يقولون إنه كان من الممكن إصابة المزيد من الأشخاص لولا الاستجابة السريعة لستة ضباط شرطة قاموا بإجلاء السكان، بعد أن حذرت رسالة مسجلة مخيفة قادمة من عربة سكن متنقلة من أن السيارة ستنفجر فى غضون دقائق.