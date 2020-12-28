السكرتير المساعد يقود حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية ،حملات الانضباط للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضبط الأسواق، وإستعادة الإنضباط بالشارع ،وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من التزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضبط الأسواق واستعادة الإنضباط.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة اليوم حملة مكبرة لضبط الأسواق،وردع المخالفين، بنطاق حى غرب، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى ،وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المنشآت التجارية المتواجدة بنطاق الحى، حيث تم إغلاق وتشميع مسمط بمنطقة القبارى لعدم التزامه بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم التحفظ على 14 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمى لإعدامها، وتم اخذ بعض العينات الغذائية بالمسمط لفحصها والتأكد سلامتها ، كما تم التحفظ على ادوات طهى غير صالحة للإستخدام حفاظا على المواطنين ،كما توجهت الحملة إلى شارع القفال حيث تم إغلاق وتشميع "جزارة ومشويات" بعد التحفظ على 20 كيلو من اللحوم (فراخ مطهية_ لحوم) مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية، وذبح خارج المجازر، وتم تحرير محضر بذلك.

وفى سياق متصل، تم إغلاق وتشميع سنتر مكون من 7 طوابق وبه حضانة لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ويدار بدون ترخيص ،وأخيرا تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام .

شارك في الحملة الجهات المختصة المتمثلة فى(الطب البيطرى ، مديرية الصحة، مديرية التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).