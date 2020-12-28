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السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية ودخول المملكة أسبوعا آخر بسبب كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:32 ص
السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية ودخول المملكة أسبوعا آخر بسبب كورونا الخطوط السعودية
كتب وكالات

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ذكرت وكالة الانباء السعودية، واس، أن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

وأكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية بحسب البيان، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر فى 5  5  1442هجرية الموافق 20  12  2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا فى الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

ورغبة فى استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضى المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التى تقررها وزارة الصحة.

 


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