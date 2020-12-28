الحد الأدنى للأجور فى تركيا يصل لأدنى مستوى خلال 11 عام بعد انهيار الليرة

وكالات الأنباء

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور فى تركيا إلى 2825 ليرة تركية، بزيادة قدرها 21.56 %، الإ أنه قد وصل الحد الأدنى للأجر أدنى مستوى له فى 11 عام بسبب انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وقالت صحيفة "جارتشك جوندام" التركية المعارضة، إنه فى يناير 2020، تم تحديد الحد الأدنى للأجور والذى كان قيمته فى ذلك الوقت 392 دولار، أى ما يعادل 2324 ليرة تركية، بينما تم تحديد الحد الأدنى للأجر هذا العام ليكون 377 دولار.

حيث تسببت الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى وارتفاع معدلات التضخم إلى تراجع قيمة رواتب الموظفين وخاصة ذوى الدخل المنخفض. فعلى الرغم من زيادة الحد الأدنى للأجر لعام 2021 بقيمة 500 ليرة تركية ليصل إلى 2825 ليرة، بزيادة بنسبة 21 %الإ أن هذا المبلغ قد ظل أقل من السنوات السابقة من حيث قيمته الدولارية.



