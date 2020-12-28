اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"التعاون الإسلامي" تسلم الصحة الفلسطينية منحة مالية لمواجهة كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:20 م
"التعاون الإسلامي" تسلم الصحة الفلسطينية منحة مالية لمواجهة كورونا منظمة التعاون الإسلامي
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تسلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، منحة مالية مقدمة من منظمة التعاون الإسلامي، بالنيابة عن صندوق التضامن الإسلامي، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، من القائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي.

وأشادت الكيلة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - بجهود منظمة التعاون الإسلامي في دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، وبعمق العلاقات التي تربط فلسطين والمنظمة.

وأكدت الجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين لدعم فلسطين وشعبها على المستويات كافة، لمواجهة جائحة كورونا، والتعاون الكبير الذي تبديه المنظمة لتوفير ما يمكن من احتياجات لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

من جانبه، قال صافي إن هذه المنحة هي ثمرة جهود قام بها الأمين العام للمنظمة، من خلال صندوق التضامن الإسلامي لدعم فلسطين ووزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

التعاون الإسلامي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ردود غاضبة فى فلسطين بعد نشر فيديو حفل موسيقى داخل مسجد مقام النبى موسى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:29 م

فلسطين تسجل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:19 م

فلسطين تصف اعتداء الاحتلال على مجمع طبى برام الله بـ "جريمة ضد الإنسانية"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:43 م

فلسطين: قرار أمريكا بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية مخالف للقوانين

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:06 م

رئيس وزراء فلسطين يؤكد حل الصراع مع المحتل يجب أن يكون ضمن إطار دولي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 10:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة