أنقرة (أ ش أ)

وافق البرلمان التركى على قانون يزيد الرقابة الحكومية على منظمات المجتمع المدنى، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المواد التي تم تقديمها مؤخراً حول الجمعيات والمؤسسات، المدرجة في مشروع قانون "منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، تسمح بالتفتيش السنوي للمنظمات غير الحكومية، بدعوى مكافحة تمويل الإرهاب.