ويسمح القانون لوزارة الداخلية باستبدال أعضاء الجمعيات إذا جري التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب ويمنحها سلطة تعليق الأنشطة بأمر من المحكمة. 
وأشارت الشبكة إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان بأصوات الحزب وحلفائه.