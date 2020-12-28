البدء فى رفع السيارات السيارات المتهالكة والمتروكة بحى الزهور في بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

بدأ حى الزهور برئاسة فوزى الوالى رئيس الحى ولمياء الجيار سكرتيرة الحى والأجهزة الأمنية وأجهزة الحى فى رفع السيارات المتهالكة بنطاق الحي، وبالتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بمحاور المدينة.

وكان قد تم حصر بالسيارات المتهالكة والمتروكة بنطاق الحى بواسطة اللجنة المشكلة والتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد بقيادة العميد محمد بصلة مدير مرور بورسعيد حيث تم المرور بكل من شارع حداية و شارع العبور وشارع محمد حمزة ومنطقة ال5000 وحدة وشارع المناخلى وشارع التحرير أمام منطقة الحرفيين ورفع السيارات المتهالكة عددها 20 سيارة والتى تمثل خطورة لما تسببه من تجمع المخلفات والقوارض بداخلها واسفلها كما تسبب تلوث للبيئة وتعوق حركة المرور بالشوارع والمناطق السكنية، وسيتم غدا استكمال رفع باقى السيارات المتهالكة بالحى .



رفع السيارات



رفع السيارات