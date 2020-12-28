الاتحاد الأوروبي يصادق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا وتطبيقه بداية يناير

كتب سمير حسنى

صادق أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الاتفاق التجاري وتطبيقه بداية يناير مع بريطانيا بشأن مرحلة ما بعد "بريكست"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متعددة.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن خطط بريطانيا لإعادة تأسيس روابط أمنية وسياسية مع الاتحاد الأوروبى، والتى تجمدت خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجارى، ربما لن يتم إحيائها أبدا، مع تركيز السياسة الخارجية لبريطانيا على الراوبط الثنائية فى أوروبا وتطوير تحالفات جديدة فى الشرق الأوسط ومنطقة الهند والباسفيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجميد يمثل انعكاسا لم يتم مناقشته كثيرا لتفكير يعود إلى فترة رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماى، عنما شمل الإعلان السياسى بشاأن انسحاب بريطانيا فى هذا الوقت حديثا عن التفاوض عنة تعميق التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.