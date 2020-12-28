اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يتهم وسائل إعلام روسية بنشر معلومات مضللة حول لقاحات ضد كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:14 م
الاتحاد الأوروبى يتهم وسائل إعلام روسية بنشر معلومات مضللة حول لقاحات ضد كورونا جوزيف بوريل
كتب أحمد عرفة

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قال مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، إن وسائل إعلام روسية تنشر معلومات مضللة حول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المطورة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية أن الاتحاد الأوروبى ينوى استخدام نفوذه لتطبيق قواعد رقابة البيئة الإعلامية العالمية لمنع التدخلات فى الحياة الديمقراطية والانتخابات فى أوروبا.

 

ولفت مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية إلى أن فترة جائحة عدوى فيروس كورونا أظهرت أن التدخلات الأجنبية وحملات التضليل الإعلامية قد تؤدى إلى تداعيات واسعة ومدمرة لأمن الاتحاد الأوروبى وديمقراطيته ومجتمعه.

 


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