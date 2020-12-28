الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ ، اليوم الاثنين ، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية ،ومحافظة كفر الشيخ ، والأكاديمية الوطنية للتدريب ، بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها ، حضر مراسم التوقيع ، الدكتورة رشا راغب ،المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف وافي السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، إسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ،وكريم السماحي ، مدير إدارة التدريب.

وبموجب البروتوكول تقوم الأكاديمية بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأكدت الدكتورة راشا راغب ، أن البروتكول يتضمن أيضا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربي وخريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل في تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية ، وتتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ، تقديم مجموعة برامج تدريبية لموظفي المحافظة بالأكاديمية منها برنامج المسئول الحكومي المحترف لـ 400 متدرب ، وبرنامج ديواني كفء، لـ 20 متدرب . مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وفي ختام توقيع البروتوكول، أهدت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية الوطنية للواء جمال نورالدين؛ تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفي المحافظة والعمل على تطويرهم وتنمية المحافظة، كما أهدى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ درع المحافظة ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، مؤكدا