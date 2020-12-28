اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن : مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:54 م
الأردن : مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا الاردن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأردن، أن هناك مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا للوقاية والعلاج من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الصحة الأردني، أمس الأحد، إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء ببريطانيا، وذلك في مسافرين قدما من المملكة المتحدة.

وشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا في حالات الإصابة بعد ارتفاع الوفيات لثلاثة أشهر وزيادة الإصابات التي أرهقت نظام الرعاية الصحية به.

 


الأردن

كورونا

فايزر

ازمه كورونا

إصابات

لقاح

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة