اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيران: خفض الإمدادات للعراق بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:17 م
إيران: خفض الإمدادات للعراق بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار أبراج كهرباء
رويترز

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قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الاثنين إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرًضت بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص خطير في الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على خمسة مليارات دولار هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها ثلاثة مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في... المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية.

وجاء في البيان الذي نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أنه "بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقي بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق".

وقد يؤدي نقص الكهرباء التي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال مسؤول عراقي أمس الأحد إن من المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد غدا الثلاثاء لمناقشة الفواتير غير المسددة مع نظيره العراقي.

ومددت واشنطن مرارا إعفاء من العقوبات لمدة 90 أو 120 يوما للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها في نوفمبر تشرين الثاني منحت تمديدا مدته 45 يوما فقط.

 


العراق

ايران

كهرباء

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