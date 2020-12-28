إندونيسيا تمنع دخول الزائرين أسبوعين بسبب سلالة جديدة من كورونا

قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي اليوم الاثنين إن بلادها ستمنع دخول الزائرين لمدة أسبوعين للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا يحتمل أن تكون أكثر عدوى.

ويأتي هذا الإجراء الذي سيسري اعتبارا من الأول من يناير بعد أن منعت إندونيسيا دخول القادمين من بريطانيا وشددت إجراءات دخول القادمين من أوروبا وأستراليا للحد من انتشار السلالة الجديدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري حظرت جاكرتا دخول جميع السياح مع بعض الاستثناءات للمسافرين من رجال الأعمال.

وقالت وزيرة الخارجية إن الإجراء الجديد سيشمل جميع الزائرين الأجانب باستثناء كبار المسؤولين الحكوميين.