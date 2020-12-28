اليوم السابع
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إغلاق الحانات وتقديم حظر التجول فى ليلة رأس السنة لمواجهة كورونا بكتالونيا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:00 ص
إغلاق الحانات وتقديم حظر التجول فى ليلة رأس السنة لمواجهة كورونا بكتالونيا كتالونيا
فاطمة شوقى

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يفرض إقليم كتالونيا إجراءات وقيود جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ويدرس إغلاقا جديدا لقطاع المطاعم ودور الثقافة والحانات، بالإضافة إلى مد حظر التجول فى ليلة رأس السنة الجديدة قبل منتصف الليل.

وأشار وزير الداخلية فى كتالونيا ميجيل سامبر إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، قائلا إنه بالنظر إلى ليلة رأس السنة الجديدة ليس لها الطابع العائلى لعيد الميلاد، فمن المنطقى أن حظر التجول فى الليلة الأخيرة من العام تكون قبل الثانية عشر ليلا.

ودافع الوزير أيضًا عن تشديد القيود السارية الآن لاحتواء الوباء ، كما حدث في منطقتي ريبوليس وسيردانيا ، حيث تم إغلاق دورالثقافة، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأشار سامبر إلى أنه من الممكن أن تمتد الإجراءات المطبقة على هذه المناطق لتشمل جميع أنحاء كتالونيا ، وأشار قبل إغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية: "من الممكن أن نعود إلى الإغلاق الكامل من أجل تطبيق المعايير الصحية "، وقال "نشهد ذلك في لندن وألمانيا وفرنسا .. من الواضح أنه يمكن أن يحدث هنا، علينا أن نمنع الموقف من الخروج عن السيطرة".

وطلب وزير الصحة ، ألبا فيرجيس ، "عدم التكهن" بشأن ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة حتى يتم اتخاذ قرارات حازمة: "عندما يتم إغلاق القرارات من الناحية الفنية ، سيتم إبلاغها" ، قال في المؤتمر الصحفي بعد تم إجراء أول تطعيم في كتالونيا.

وأوضح سيرجيو ديلجادو ، نائب مدير الحماية المدنية في الشرطة الكتالونية ، في تصريحات لقناة 3/24 أنه يوجد في وزارته "انعكاس على الطاولة حول ما إذا كانت إجراءات التقييد هي ما ينبغي أن تكون" مع الأخذ في الاعتبار أرقام عدوى تشير إلى "اتجاه تصاعدي" ، لذلك ينتظرون التوصيات المقدمة من وزارة الصحة.

 

 

 


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