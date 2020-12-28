إصابة 6 أشخاص فى انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية "كابول"، إصابة 6 أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار في العاصمة، وأوضحت الشرطة - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين - أن الانفجار استهدف موظفي الهيئة الوطنية للإحصاء والمعلومات في منطقة "جوزارجاه" بكابول، مضيفة أن التفجير حدث بواسطة قنبلة تم تثبيتها في دراجة.
يشار إلى أن هذا الانفجار يعد التفجير الثاني الذي تشهده العاصمة الأفغانية (كابول) اليوم، إذ أكدت شرطة كابول - في بيان - أن انفجارا بعبوة ناسفة مغناطيسية استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن صباح اليوم، ولكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.
ولم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها عن أي من الانفجارين حتى الآن.
وفى سياق متصل أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم /الإثنين/ مقتل 4 أشخاص على الأقل؛ إثر وقوع هجمات منفصلة في أنحاء مختلفة بالبلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن كافل ريان، رئيس مجلس إقليم "خوست" شرقي البلاد، قوله إن انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أدى إلى مقتل فرد من القوات الأمنية وإصابة شخصين آخرين بجروح، من بينهما عضو في مجلس الإقليم.
وفي هجوم آخر بإقليم "غازني" الواقع شرقي البلاد أيضا، لقى موظفان اثنان من مصلحة الضرائب الإقليمية مصرعهما؛ إثر إطلاق النار عليهما، وفقا لما صرح به أحمد خان سيرات المتحدث باسم قائد شرطة غازني.
وفي إقليم "فرح" بغرب أفغانستان، شنت حركة طالبان هجوما على مقر للشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم راح ضحيته شرطي وأصيب 3 آخرون بجروح، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم محب الله محب.
وقال محب الله إن الهجوم بدأ عندما أطلقت الشرطة الرصاص على انتحاري، إلا أن سيارته التي كانت محملة بالمتفجرات انفجرت، ثم قام مسلحون بعد ذلك بفتح النيران على قوات الأمن.
وأشار إلى مقتل 4 متمردين من طالبان وإصابة 8 آخرين بجروح جراء الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين.
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