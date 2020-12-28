اليوم السابع
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إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:22 ص
إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف سيارة اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب أب وأم واثنان من أطفالهما، اليوم الإثنين، باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بقرية المسيد مركز إهناسيا المدينة غرب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى 4 أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب ويدعى" محمود.س.م " 35 سنة، والأم " دعاء.م.ر" 23 سنة، وطفليهما وهما "محمود " 4 سنوات ، " عمر " 7 سنوات، مصابين بقيء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور، حيث تم عمل غسيل معدة وأخذ عينات بالاستقبال، وتم حجزهم بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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