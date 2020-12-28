اليوم السابع
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إصابة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا ونقله لعزل قها

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:51 م
إصابة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا ونقله لعزل قها الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت مصادر بمديرية الصحة بالقليوبية عن ثبوت إصابة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس، وجرى نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها.

وأكدت المصادر، أن صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام وعزل نفيسه منزليا ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها وكفر شكر المركزي.

وأوضحت، أن زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية أصيبت بالفيروس وتتلقى العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضا وحالتها تحت السيطرة.

 

 


مستشفى قها المركزى

صحة القليوبية

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كورونا

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