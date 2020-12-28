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إصابة طفلتين خلال قصف حوثى فى تعز باليمن

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:44 م
إصابة طفلتين خلال قصف حوثى فى تعز باليمن الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أصيبت طفلتين شقيقتين، بإصابات بليغة في قصف شنته ميليشيات الحوثيين، مساء الإثنين، على حي سكني بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

ووفقا لموقع العربية الحديث، فإن ميليشيات الحوثيين قصفت بعدد من قذائف الهاون والمدفعية حي المطار القديم، غرب مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة طفلتين بجروح بليغة وتضرر عدد من المباني السكنية، والطفلتين، هما رينا منور غانم الحمادي وأصيبت في عنقها، ورغد منور غانم الحمادي وأصيبت في كتفها.

وأدى القصف إلى تضرر مبان سكنية في الحي الذي يتعرض باستمرار لعمليات قصف ممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية، فيما أكد مركز تعز الحقوقي، سقوط قذيفة هاوزر أطلقتها ميليشيا الحوثي على حي المطار القديم المكتظ بالسكان غرب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتضرر عدة منازل بالحي.

 


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