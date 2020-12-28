وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 196 طفلا و141 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة فيما تماثل 7191 شخصا للشفاء وانتقل 1588 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

