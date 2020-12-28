أمريكا تسجل 1309 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يقفز إلى 330901

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى تقرير، إن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصلت إلى 330 ألفا و901 فى المجمل وذلك بزيادة 1309 وفيات عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و909 آلاف و910 حالات، بزيادة 179104 حالات جديدة، ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التى نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.