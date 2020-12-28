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أذربيجان تعلن مقتل عسكري وجرح آخر فى هجوم بإقليم قره باغ

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:25 ص
أذربيجان تعلن مقتل عسكري وجرح آخر فى هجوم بإقليم قره باغ قصف قره باغ - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم الإثنين، مقتل عسكري وجرح آخر في هجوم على موقع أذربيجاني في قره باغ، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

كان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أكد أن بلاده قادرة على إجراء عمليات عسكرية في عمق أراضي أرمينيا. 
 
وشدد علييف - خلال زيارة إلى مقاطعة قبادلي التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها - على ضرورة حفاظ باكو على جيش قوي.
 
وأشار علييف إلى أن أذربيجان لا تنوي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لأنها كانت تحترم دائما القانون الدولي، وليست لديها أي طموحات في أراضي دول أخرى. 
 
ودعا الرئيس الأذربيجاني المجتمع الأرمني إلى "استخلاص استنتاجات صحيحة" من نتائج جولة القتال الأخيرة في قره باغ، محذرا من أن احتفاظ الأرمن بـ"روح انتقامية" سيؤدي بهم إلى "نهاية سيئة".

اذربيجان

قره باغ

الهام علييف

ارمينيا

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