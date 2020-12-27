USA Today: ملايين الأمريكيين يواجهون الفقر وإخلاء منازلهم بانتهاء إعانة البطالة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية إن الملايين من الأمريكيين يواجهون الفقر والطرد من منازلهم مع فقدانهم إعانة البطالة التي كان يتم تقديمها لها فى الأشهر الماضية لمواجهة تداعيات وباء كورونا أمس السبت، ورفض الرئيس ترامب الموافقة على حزمة الإغاثة الجديدة التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضى.

وكان الرئيس ترامب قد أجل التوقيع على مشروع قانون إغاثة كوفيد 19 حتى هذا الأسبوع وطالب المشرعين بتقديم شيكات تحفيز للأمريكيين أعلى أكثر من ثلاث أضعاف المبلغ المنصوص عليه فى خطة الكونجرس، مما ترك 14 مليون أمريكى بدون إمداد اقتصادى لدفع إيجار منازلهم وثمن الغذاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر المتضررين من هذا العمال من الأقليات الذين يواجهون ضغوطا مالية أكبر والجوع واحتمالات الاضطرار لإخلاء منازلهم مع عدم تقديم المساعدات لهم بعد أشهر من الجمود فى الكونجرس.

وألقى الجمهوريون والديمقراطيين باللوم على بعضهم البعض لعدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاق حتى هذا الشهر. وفى حين أن إعانات البطالة ظلت إحدى نقاط الخلاف، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى هاجمت إدارة ترامب والجمهوريين لمطالبتهم بأن يتم حماية الشركات من الدعاوى القضائية التي لها صلة بكورونا.

وعارض زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مطالب الديمقراطيين بان يتم منح الولايات والحكومات المحلية المزيد من التمويل لتعزيز ميزانيتهم بعد الوباء.

ولم يتم إقرار تدابير حماية المسئولية ولا المساعدات الحكومية والمحلية فى المشروع القانون النهائي. ويثير توقف الإجراءات القلق بشأن مساعدات أخرى حاسمة للشركات الصغيرة ووقف إخلاء من المقرر أن ينتهى هذا الشهر.

ويسارع قادة الكونجرس لتجنب إغلاق حكومي يوم الثلاثاء، ويخطط مجلس النواب للإجراء تصويت على تخصيص شيكات قيمتها 200دولار للأمريكيين.