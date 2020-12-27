وفد من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والبرازافيلية يزور جامعة أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفداً من الشخصيات البارزة من الملحقين الثقافيين بجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو البرازافيل تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

ويضم آدم محمد بوليلو المستشار السياسى للعلاقات الدول العربية والأفريقية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، ومايكل مايتان نقونق المستشار الثقافى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة إيمان مهران أستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والإعلامية عطية عادل خيرى المخرجة السينمائية، وبحضور الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، وذلك بمشاركتهم فى ندوة لتنمية الوعى بالحرف التقليدية ومستقبلها فى صعيد مصر.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن اللقاء تضمن مناقشة مقترح تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والبرازافيلية وذلك لدعم المنح الطلابية للدراسة فى جميع التخصصات المتاحة بالجامعة أو التبادل الطلابى بين تلك الجامعات وهذا يأتى فى إطار حرص جامعة أسيوط على توطيد أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، فى مختلف دول العالم ومع الجامعات الأفريقية والعربية بشكل خاص.

كما أشاد الوفد بمكانة جامعة أسيوط وتاريخها العريق والعميق فى إتاحة الطلبة بالقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابى وفعال لتطوير المجتمعات البشرية وذلك لتوافر جميع الخدمات المقدمة للطلاب فى العديد من المجالات وبالأخص تنمية اللغة العربية، إلى جانب تميزها بالحراك العلمى والأكاديمى بما يخدم السيرة التعليمية والعلمية والبحثية، فضلاَ عن سمة الجامعة الطيبة بكوادرها ومسئوليها جعل الملحقية الثقافية ترشح جامعة أسيوط لطلابها.