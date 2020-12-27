وفاة محمد حسونه لاعب الناشئين بنادى كيما أسوان بعدما صدمه قطار

أسوان – عبد الله صلاح

لفظ محمد حسونه، لاعب نادى كيما أسوان الرياضى بقطاع الناشئين، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى أسوان الجامعى بعد أن أصيب نتيجة حادث قطار بمنطقة كيما شرق بمدينة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تلقت بلاغاً بإصابة شخص على شريط السكة الحديد أمام النادى الروسى بمنطقة كيما، وتبين إصابة شاب يدعى محمد حسونة 15 سنة لاعب بفريق الناشئين بنادى كيما بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.

وفى سياق آخر، تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم، الأحد، من ضبط 11 عاطلاً بحوزتهم 7 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 5 كيلو جرام، و500 جرام حشيش، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .