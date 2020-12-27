اليوم السابع
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هروب نحو 200 بريطانى من الحجر الإجبارى فى منتجع تزلج سويسرى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:52 م
هروب نحو 200 بريطانى من الحجر الإجبارى فى منتجع تزلج سويسرى كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
وكالات

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أفادت صحيفة "لوفيجارو" اليوم الأحد بأن نحو 200 سائح بريطاني فروا ليلا من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، بعد أن أجبروا على الخضوع لإجراءات العزل داخله لعشرة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 200 من أصل 420 سائحا بريطانيا استغلوا ظلام الليل للهروب، بعد أن قضوا ليلة واحدة فقط في الحجر.

ويشكل السائحون البريطانيون 21 بالمئة من زوار المنتجع الذي تم اختياره كأحسن محطة تزلج بالبلاد في السنتين الأخيرتين.

يذكر أن وزارة الصحة السويسرية أعلنت يوم الأحد رصد إصابتين اثنتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، فضلا عن اكتشاف إصابتين إضافيتين بالسلالة الجديدة القادمة من جنوب إفريقيا.

 

بريطانيا

الحجر الصحى فى بريطانيا

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كورونا فى بريطانيا

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