ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث الطريق الصحراوى بأسوان بعد وفاة 12

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم وقع اليوم الأحد، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس مركز كوم أمبو بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 5 آخرين.

وتبين أن أسماء الضحايا هم: "علاء شحات جابر 54 سنة، مقيم إدفو، ومحمد عبد الوهاب محمد 33 سنة، مقيم إدفو، ورمضان على محمد 34 سنة، مقيم إدفو، وأشرف محمد طه 33 سنة، مقيم إدفو، وسيد محمد مصطفى 34 سنة، مقيم إدفو، وياسين جمعة عبيد 50 سنة، مقيم إدفو، وعلى إبراهيم سليم 29 سنة، مقيم إدفو، ومنار ياسر محمد 18 سنة، مقيمة إدفو، وعبد الباسط سيد عبد العظيم 42 سنة، مقيم إدفو، وأحمد عبد المالك سيد 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم أسيوط، وهدرا فخرى عطيه الله 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم إدفو، وعلى إبراهيم محمد 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه.

بينما أصيب كلاً من: "عمرو محسن شعبان 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وأمير عويضه عبد الله 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وعائشه إسحاق أحمد 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس، وشقيقها أحمد إسحاق أحمد 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق أحمد إبراهيم 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر، أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان.