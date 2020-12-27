نقيب الصيادين بكفر الشيخ: السلطات التونسية تلقى القبض على 28 صيادا

وقال نقيب الصيادين في كفر الشيخ، في بيان له، إن المركب الأول اسمه "حسن وحمادة"، ملك أحمد محمد الديب، وعلى متنه 16 صيادًا، والمركب الثاني اسمه "كريم وعلي" وعلى متنه 12 صيادًا، ملك فرج محمد الديب.

واضاف أن المركبين كانا في رحلة صيد عادية ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وسوء حالة السواحل المصرية بالنسبة لقلة الأسماك توجها إلى منطقة «مالطابنك»، وهى إحدى المناطق الساحلية الدولية يعمل بها جميع دول البحر المتوسط ونظرًا لسوء الأحوال مما دفع هذين المركبين، للدخول للسواحل التونسية، فالقت القوات التونسية القبض علي المركبين، واحتجزت الصيادين.