نجوم الأوبرا بالإسكندرية مع أوركسترا الوتريات فى حفل الكريسماس.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدى صابر، مساء أمس السبت، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية، تحت أشراف دكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى للفرقة، وبقيادة المايسترو محمد سعد، ومن إخراج هشام الطلى، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى.

وقدم نجوم الأوبرا، برنامجا فنيا متميزا أحتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة، الذين شاركوا بلوحات استعراضية بديعة صممت خصيصا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد والكريسماس، تضمن برنامج الحفل باقة متميزةمن أشهر الأعمال الغنائية العالمية، منها: ( الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع، و كل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت)، وذلك من أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفي، رضا الوكيل، عبد الوهاب السيد، تحية شمس الدين، وليد كريم، جولى فيظى، مصطفي محمد، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، إنجي محسن، هشام الجندى، عمرو مدحت، عزت غانم، ليلي إبراهيم، أسامة على، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي.