نجاة امرأة بأعجوبة سقطت سيارتها من منحدر صخرى فى سان فرانسيسكو.. صور

كتب محمد شعلان

نجت امرأة أمريكية من موت محقق بعد أن سقطت سيارتها من أعلى منحدر جبلي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، واستقرت سيارتها على الشاطئ أسفل الجبل، وصعدت السيارة فوق جرف في فورت فانستون وانقلبت على الشاطئ ، كما نقلت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



صورة من اعلى المنحدر

ولم يتضح إلى أي مدى سقطت المرأة أو سبب انحراف السيارة عن الجرف، حيث كانت تنتقل إلى منطقة أخرى للاحتفال بعيد الميلاد، فيما قالت إدارة الإطفاء إن المسعفين أنقذوا المرأة وتم نقلها إلى مركز الصدمات عن طريق النقل البري.



رفع السيارة من مكان الحادث



السيارة بعد الحادث

وأظهرت الصور للحادثة السيارة بعد أن انقلبت على الشاطئ، وظل مد البحر بعيدًا بما يكفي أثناء عملية الإنقاذ، حيث تمكن المستجيبون الأوائل من إنقاذ المرأة ووضعها على نقالة، كما قال المسئولين فى إدارة الإطفاء، وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية، ومنطقة فورت فانستون هو منشأة دفاعية سابقة للميناء تقع في جنوب غرب سان فرانسيسكو وتتميز "بخدود رملية بارتفاع 200 قدم".

وفى حادثة أخرى، كانت كاميرا مراقبة على أحد الطرق السريعة في مدينة بابرويسك في بيلاروسيا، قد سجلت مشهد يخطف القلوب للحظة نجاة رجل من الموت في اللحظات الأخيرة دهسا تحت سيارة مسرعة انزلقت وانقلبت خلفه بخطوات معدودة، وأظهرت لقطات الفيديو التي نقلتها شبكة روسيا اليوم، لحظة الحادث المروري وانقلاب سيارة "جيب" عدة مرات وكادت أن تدهس رجلا كان يركض قرب طريق سريع ونجا بأعجوبة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السائق وركاب السيارة لم يصابوا بسوء جراء الحادث، الذي وقع بسبب انزلاق السيارة بعد تساقط الثلوج، وشهدت لقطات الفيديو هرولة سكان المنطقة نحو السيارة بعد انقلابها عدة مرات بسبب سوء وضع الطريق نتيجة الثلوج، للاطمئنان على حالة الركاب.