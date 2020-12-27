نائب محافظ الإسماعيلية يشهد تسديد قيم جدية التصالح بمخالفات البناء لـ 46 حالة

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تسديد قيم جدية التصالح لـ 46 حالة تم رصدها بقرى الإسماعيلية المدرجة ضمن الحالات الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا ضمن مبادرة التصالح حياة المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الدكتور محمد أنور ترك، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن الإسماعيلية واللواء عمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق واللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعباس عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين وممثلي المراكز التكنولوجية وعدد من المواطنين المستحقين.

وقال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية ورئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من الحصر الميداني لمبادرة "التصالح حياة" المدرجة ضمن الأكثر احتياجا وهي قرى"الأبطال وميت الكوم قرية السلام" بالقنطرة شرق وقرية النصر والبياضية بالقنطرة غرب وقرية الوادى الأخضر"، بالقصاصين بهدف التكفل بدفع قيمة التصالح للحالات الغير قادرة بعدد من المحافظات منهم الإسماعيلية وذلك من خلال تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية طبقًا لمعايير وشروط المبادرة.

ومن جانبه قال محمد أنور ترك، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن محافظة الإسماعيلية، إن "التصالح حياة" قبل أن تكون مبادرة فهي في الأصل رسالة ودعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل منظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم تجاه المواطنين الأولى بالرعاية لدعمهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدًا أنه على مدار شهر من العمل المتواصل لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" في 10 محافظات، ثم المرحلة الثانية في 7 محافظات كانت النتيجة وصول الدعم لمستحقيه وتسديد جدية التصالح لمئات الحالات في جميع المحافظات لأهالينا في القري.

وقالت فاطمة السيد، منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، إنه تم النزول للحالات المتعثرة في أماكنها لحصرها للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وبلغت الحالات بقري الإسماعيلية ٤٦ حالة تم التأكد من أحقيتهم بالنزول الميداني والتأكد من مطابقة بياناتهم علي أرض الواقع.