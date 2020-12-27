موريتانيا: تسجيل 126 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم /الأحد/ - أنه تم إجراء 1160 فحصًا، بينما تم تسجيل 232 حالة تعافي ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 10 آلاف و288 حالة تعافي.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 324 وفاة، منوهة بأن هناك 63 حالة خطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات.
موريتانيا: تسجيل 126 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 08:36 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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