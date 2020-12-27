مطرانية ببا بنى سويف تعتذر عن استقبال المهنئين بالأعياد وتعلق الأنشطة الكنسية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مطرانية ببا ببنى سويف عن اعتذار جميع كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفونى، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الكنسية حتى 31 يناير، على أن يقام قداس عيدى الميلاد والغطاس بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة مع إمكانية إقامة أكثر من قداس فى كل كنيسة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع بعض كهنة مجمع الإيبارشية بحضور الأنبا اسطفانوس اسقف ببا وسمسطا والفشن، وبعد أخذ جميع الآراء وكذلك رأى الأطقم الطبية، فى اطار متابعة الكنيسة المستمرة لمدى انتشار فيرس كورونا هذه الأيام.

كما أعلنت المطرانية عن توجيه عدد من الدعوات لكل أسرة لحضور القداسات بما يضمن مشاركة الجميع، على أن تنتهى الصلوات فى ليلة رأس السنة وعيدى الميلاد والغطاس فى تمام العاشرة مساءا.

كما أقر الإجتماع إقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، وأسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، و تقام صلوات الأكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصا من أسرتى العروسان.

كما أقر الاجتماع تعليق الدراسة بمعهد الانبا اثناسيوس للدراسات المسيحية ومعهد البابا شنودة الثالث للألحان والتسبحة واستكمال الدارسة اون لاين، مع السماح بإتمام سرى المعمودية والعيرون بحضور كاهن واحد فقط وأربع أفراد من أسرة المعمد مع تعليق صلاة الحميم، كذلك يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى فقط.

كما أقر الاجتماع انه فى حال انتشار الفيروس بشكل ملحوظ داخل أى بلد يتم رفع تقدير الموقف للمطرانية لاتخاذ قرار الغلق، مع التزام الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بكل دقة، مع تكليف لجنة إدارة الأزمة لفيروس كورونا باستئناف أعمالها فورا وتقديم الخدمة للجميع.