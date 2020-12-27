اليوم السابع
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مصرع 60 شخص إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:20 م
مصرع 60 شخص إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون الشرطة الكاميرونية - أرشيفية
وكالات

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لقي 60 شخصا مصرعهم جراء تصادم حافلة ركاب مع شاحنة بغرب الكاميرون، حسبما أفاد مواقع محلية، مساء اليوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أن الحافلة التابعة لأحد الشركات كانت تقل 70 راكبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع ليلة السبت إلى الأحد في قرية نيمالي، حيث انحرفت الحافلة لتجنب دهس حشد من الناس، ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة. 

وكشفت السلطات المحلية أن غالبية الركاب كانوا في طريق عودتهم من فعاليات عيد الميلاد إلى أقاربهم من أجل استقبال رأس السنة الجديدة معهم. 

 

الكاميرون

تصادم حافلة بالكاميرون

قرية نيمالى

الكريسماس

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