اليوم السابع
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مسئول تركى: توقعات بارتفاع أسعار العقارات فى تركيا خلال العام المقبل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 08:48 م
مسئول تركى: توقعات بارتفاع أسعار العقارات فى تركيا خلال العام المقبل أردوغان
كتب : أحمد جمعة

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أدلى رئيس جمعية المقاولين فى إسطنبول، نظمى دورباكاييم ببعض التصريحات حول توقعات قطاع العقارات فى تركيا خلال العام المقبل، مؤكدا أن الصناعة تمر بفترة صعبة جدا وتشهد انخفاضا كبيرا.

وأوضح نظمى دورباكاييم، رئيس جمعية المقاولين فى اسطنبول أن قطاع صناعة البناء فى تركيا يمر بفترة صعبة خلال العام الجارى، مشيراً إلى انخفاض عدد العرض والطلب على العقارات فى البلاد.

وأكدت جريدة جارتشك جوندام التركية تراجع التقدم لمشروعات جديدة خلال العامين الماضيين بنسبة 75%، موضحاً أن ارتفاع اسعار العقارات والمساكن فى عام 2021 أمر لا مفر منه.

 


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