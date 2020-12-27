محافظ مطروح يبحث انشاء ناد للرماية بالمحافظة

مطروح -فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأحد، اللواء حازم حسن رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، والرامي المصري بيرو دوناتو، وأحمد الغمرى وبحضور كل من اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب زرق علوانى عضو مجلس الشيوخ، وذلك لتقديم طلب لإنشاء نادى للرماية بمحافظة مطروح.

وفى سياق آخر، كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد ناقش إحدى المشروعات الإنتاجية لتنمية الثروة الحيوانية المقترح إقامته بالمحافظة، والذى يتم طرحه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بتمويل حكومى نحو 210 ملايين جنيه، ويعمل على تحقيق عائد اقتصادى للمحافظة، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد واللواء امون مرتضى رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأوضح اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، أن المشروع يأتى ضمن خطة تنمية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية خاصة تسمين الأبقار والأغنام والماعز والدواجن لإنتاج اللحوم وتصنيع الألبان وغيرها، والمقترح إقامته على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة الحمام أو العلمين، مع توافر المقنن المائى والموارد اللازمة للمشروع الإنتاجى، والذى يعمل على فتح مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة وتأهيلهم وتدريبهم خاصة خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة.