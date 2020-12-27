محافظ بنى سويف: خطة لرصف الطرق تشمل 57 طريقا باعتماد 114 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، الموقف التنفيذى لنشاط الرصف فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والتى تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتى تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين فى النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى المرافق الحيوية.

وأشار المحافظ، إلى أن خطة العام المالى الحالى 2020/2021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 57 طريقا وشارعاً بأطوال 56 كيلو مترا، بواقع 33 طريقاً بأطوال 40 كيلومتراً، و24 شارعاً بأطوال 16 كيلومتراً، وذلك باعتماد 114 مليون جنيهاً، بجانب أعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

وأكد المحافظ، ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسى.

من جهته استعرض المهندس ناصر فراج تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالى الحالى 2020/2021، حيث تم طرح أعمالها من خلال عمليتين، العملية الأولى باعتمادات 55 مليون و436 ألف جنيه، وتشمل مراكز الفشن وببا وسمسطا والأعمال المشتركة بينها وبين المراكز المجاورة، فيما تشمل العملية الثانية والمخصصة لها 58 مليون و800 ألف جنيه كل من مراكز :بنى سويف، ببا وناصر والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها ،وجارى حاليا إسناد العمليات للجهات المنفذة، حيث سيتم الفتح الفنى والمالى وأعمال البت المقررة لها منتصف الأسبوع الجاري، تمهيدا للتعاقد مع الجهات المنفذة للأعمال، والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأضاف "فراج" أنه يجرى حالياً العمل فى 3 طرق حيوية ضمن أعمال رد الشئ لأصله، والتى تخدم بعض المناطق بشكل حيوى، وهى : طريق دلاص الرياض بناصر بطول 2.4كم، وطريق اقفهص مركز الفشن بطول 1.2كم، وطريق الشونة اتجاه وحدة المرور الجديدة بسمسطا، والذى سيؤدى إلى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة خاصة بعد تشغيل وحدة المرور.

فيما يجرى حاليا العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان المديرية وعدد من الشوارع المتقاطعة والمؤدية إلى الميدان الحيوي، وهى شوارع( 23 يوليو، أحمد عرابى ،شارع 17، حاتم رشدى، عبد السلام عارف، صلاح سالم)،خاصة بعد إنشاء كوبرى أعلى المزلقان، وما ترتب عليه من تغيير فى طبيعة الحركة المرورية وتعديل مسارات خطوط سير السيارات،فى حين سيبدأ العمل فى تطوير منزل كوبرى أعلى المزلقان باتجاه شارع بورسعيد وعمل محاور مرورية جديدة وتطوير الشارع بالكامل من الجامعة حتى شارع الجمهورية، لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة التى تعد من أهم وأبرز المناطق فى المدينة العاصمة.

يشار إلى أن خطة العام الماضى 2019/2020 ،تم خلالها أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 34 طريقا و17 شارعا باطوال 54 كيلو متر ،باعتمادات وصلت إلى 117 مليون جنيها شاملة أعمال تطوير المرحلة الثانية من الجزء العلوى من طريق الكورنيش.