محافظ بنى سويف: حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة والالتزام بمواعيد غلق المحلات

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة وأهمية المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التى تتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة والمرور الميدانى على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات خاصة فى الأماكن المغلقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وغير الملتزمين بقرارات الحكومة المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تزايد أعداد الحالات المصابة بالفيروس فى الفترة الحالية وظهور موجة ثانية من الفيروس.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية، لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد الجديدة.

وفى هذا السياق تواصل الوحدات المحلية متابعة تنفيذ قرارات الحكومة من خلال حملات ميدانية مسائية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات التى تم إقرارها،بهدف تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية، وتوفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة،فضلاً عن إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية المعنية للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى المظهر الحضارى والجمالى على الشوارع والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد قررت "مطلع الشهر الجارى "تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية، والتى بموجبها تبدأ المحال التجارية نشاطها في7 صباحا والغلق 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء، فيما تبدأ المطاعم العمل من 5 صباحا وتغلق 1 ص فى الصيف،و12 منتصف الليل شتاءً،فى حين تبدأ الورش داخل الكتل السكنية 8 ص وتنتهى 7مساء صيفا،و6 مساء شتاء،فيما يتم فتح المحال التجارية"يومى الخميس والجمعة"من 7ص وتغلق 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء،وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.