محافظ بنى سويف: تلقينا 121 ألف و 485 طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم قد وصل إلى 121 ألف و485 طلباً، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتى تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات"الخميس المقبل"،وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المقدم بشأنها طلبات تصالح.

كما طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد المحافظ على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.