محافظ بنى سويف: إدراج تطوير 65 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأنه قد تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة فى المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بتلك القرى ، وذلك بالتوازى مع الجهود والمبادرات الأخرى التى يتم تنفيذها بباقى القرى ، مشيراً إلى أن التطوير يتم فى ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة،فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب

وأوضح محافظ بنى سويف، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية،بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول،بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة،بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وأكد محافظ بنى سويف، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة حياة كريمة وتوجيهات سيادته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذى يستهدف إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى التى سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات.