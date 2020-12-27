محافظ المنيا: تحرير 2209 مخالفة لمنشآت وسائقين خالفوا الإجراءات الاحترازية

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الملفات الهامة بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد.

وأكد المحافظ، توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن لجان المتابعة التى تم تشكيلها بالمحافظة تواصل بصفة يومية المرور على جميع المستشفيات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع مراكز المحافظة تواصل المرور بصفة مستمرة لمتابعة الحالة العامة بعدد من المنشات والأماكن العامة، وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهى والكافتيريات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأعلن المحافظ، أن الحملات من بداية ديسمبر الجارى، أسفرت عن ضبط 2209 مخالفة عامة، لعدد من المنشات، منها: 41 مخالفة للمطاعم ومحال تجارية وكافتيريات، و4 مخالفات لمقاهى، و10 مخالفات لصيدليات، ومخالفة لمخزن أدوية غير مرخص، و4 مخالفات لمراكز الدروس الخصوصية، و2149 مخالفة لسائقى النقل العام لعدم ارتداء الكمامات.

وأكد المحافظ، على استمرار متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق بارتداء الكمامات الواقية، وكذلك العاملين والمترددين على المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 155 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى استقبال طلبات التصالح حتى نهاية العام الحالي 2020.

فى سياق أخر قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إغلاق مركزاً للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ، مساء اليوم الاحد، لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الجولة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية ومواجهة أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.