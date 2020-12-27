محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، والتى تضم فى عضويتها ممثل عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى والإسعاف ومستشفى بنها التعليمى وبنها الجامعي وقليوب التخصصى والتأمين الصحى ومدير إدارة أزمات المحافظة، جاء ذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام.

وتضمن الاجتماع، التوجيه بإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ، استمرار مستشفيات العزل "مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو"، فى استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

وشدد المحافظ، على المتابعة الجدية لحالة المرضي سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ، مديري الإدارات الصحية بالمرور اليومي علي المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل علي تلافي أية معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

وناشد المحافظ، المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية، ووجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التى تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للإلتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية.

يشار إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي 01002782373 "رقم موبايل"، وخط ساحن 114، و 01555573040 (واتس اب)، و 01119992624 (واتس اب)، و 01227239376 (واتس اب).

اجتماع غرفة عمليات القليوبية لمواجهة كورونا