محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة المالية لبلوغه السن القانونى للمعاش

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حسن عبد الحميد وكيل وزارة المالية، بمنحه شعار المحافظة لبلوغه السن القانونى للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومى وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة وتسريع وتيرة العمل وذلك خلال فترة عمله داخل محافظة الشرقية .

من جانبه أعرب حسن عبد الحميد، وكيل وزارة المالية، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه شعار المحافظة تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز الإدارى لمحافظة الشرقية، مشيدا بالعلاقة الطيبة التى تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتى يسودها الود والاحترام وبذل المزيد من العمل والجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وحرص محافظ الشرقية على استقبال الاستاذ عاطف عبد المقصود وكيل وزارة المالية الجديد لتهنئته بمهام منصبه داخل محافظه الشرقية، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية المالية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافه العقبات المتعلقة بالشئون المالية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

بينما أوضح عاطف عبد المقصود، وكيل وزارة المالية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.