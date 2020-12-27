محافظ أسيوط : اتخاذ اجراءات جادة لتحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعى

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء فى اتخاذ اجراءات جادة لتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى البنزين على أن يتم التوصيل لعدد 9 محطات كمرحلة أولى وجارى استكمال أوراق 6 محطات أخرى بمدينة أسيوط ومختلف مراكز المحافظة لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعى تنفيذًا لخطة الدولة فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم اضافة وتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الاقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعى كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد اسماعيل بإتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى وبحث امكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعى لتلبية الاحتياجات المحلية والاقبال الكبير معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع فى انشاء محطات الغاز الطبيعى وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وشدد المحافظ على سرعة نهو الإجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعى تابعة للمحافظة بحى غرب أسيوط على مساحة 250 متر بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وجارى انشائها لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعى بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع فى محطات التموين بالغاز الطبيعى وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات البترول العاملة فى هذا المجال.