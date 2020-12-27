اليوم السابع
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محافظة سوهاج تتلقى أكثر من 130 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:55 ص
محافظة سوهاج تتلقى أكثر من 130 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه تم تلقي 130 ألفاً و414 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 591 مليونا و383 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري الخميس 31 ديسمبر، مناشدا المواطنين ممن لم يتقدموا، بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة المتبقية.

 

وأوضح "الفقى" أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

 

وأكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين؛ وذلك حتى انتهاء المدة المحددة الخميس القادم.

 

 

 


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