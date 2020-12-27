محافظة المنيا تستقبل 155 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى اليوم 155 الف و152 طلب ، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة ، فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح ، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو اخر موعد للتقديم.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الاإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .

وأشاد المحافظ، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية فى حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكداً ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية.



محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا داخل أحد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتابع تقديم طلبات التصالح

جانب من جولة المحافظ داخل المراكز التكنولوجية