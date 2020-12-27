ماكرون لـ"الفرنسيين": اللقاح لن يكون اجباريا وثقوا فى باحثينا وأطبائنا

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أن لقاحات كورونا آمنة واعطاء جرعات اللقاحات لن يكون اجباريا على الفرنسيين، ووجه ماكرون رسالة طمأنه للفرنسيين عن اللقاح على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد قلتها وسأكررها: اللقاح لن يكون إجباريا.. دعونا نثق في باحثينا وأطبائنا.. نحن أرض التنوير والراعي والعقل والعلم يجب أن يرشدنا".

وأضاف ماكرون، في رسالته: "اللقاح مغطى بالكامل ولا توجد رسوم للتقدم، دعونا نفخر بنظام الرعاية الصحية لدينا"، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ستشمل كبار السن الذين يعيشون في المجتمعات وكذلك المهنيين الصحيين الضعفاء، واختتم حديثه: "لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: اللقاح.. علينا أن نتماسك مرة أخرى".



ماكرون على تويتر

وتبدأ دول أوروبا حملة التطعيم التاريخية ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، بعد وصول لقاحات من شركتى فايزر Pfizer الأمريكية، وبيونتك BioNTech الألمانية، مع كبار السن ومقدمى الرعاية لهم فى دور رعاية المسنين ، فى وقت تؤثر فيه حالات الوباء على 1% من سكان العالم أكثر من 78 مليون، وبلغ عدد الوفيات 1.74 مليون ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية إلى أن عملية التطعيم، التى سمح بها الاتحاد الأوروبى فى 21 ديسمبر ، ستبدأ بين 27 و29 ديسمبر فى جميع أنحاء أوروبا بطريقة منسقة، فى الوقت التى تعانى فيه أوروبا من انتشار لسلالة جديدة لكورونا التى ظهرت فى بريطانيا فى بداية الأمر ووصلت العدوى إلى 70% ، وفقا للخبراء.

وسجلت سلطات الصحة في فرنسا أمس السبت 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تراجع حاد عما يربو على 20 ألف إصابة خلال اليومين الماضيين، لكن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 زاد 82 إلى 24477، في أول زيادة منذ ستة أيام.

وبدأت فرنسا حملة التطعيم من الفيروس اليوم الأحد مع أغلب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وزاد عدد الوفيات بكوفيد-19 في فرنسا 146 ليصل الإجمالي إلى 62573، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.