لبنان يسجل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 171 ألفا و 226 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1394 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14189 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
لبنان يسجل 1754 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 07:11 م
لبنان - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 171 ألفا و 226 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
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