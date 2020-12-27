اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:06 ص
كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل كوريا الجنوبية 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872.

 

ورصدت الوكالة كذلك 808 وفيات بالفيروس في المجمل.

 

وهذا أقل عدد إصابات في خمسة أيام لكنه ليس بعيدا عن الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة وهو 1241.

 

وتستعد الحكومة إلى عقد اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سول والمناطق المحيطة بها.

 

ومن شأن ذلك أن يتسبب في إغلاق 1.2 مليون متجر آخر ولا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالذهاب إلى أماكن عملهم. وأدت القيود المفروضة حاليا إلى إغلاق الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه الليلي وحظر استقبال الزبائن في أماكن تقديم الطعام والمشروبات بعد التاسعة مساء.

 

وحظرت الحكومة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سول والمناطق المحيطة بها وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.

 

 


كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

إصابات كورونا

جائجة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد 2020.. تنسيقية شباب الأحزاب تلتقى بـ27 حزبا لمناقشة القوانين المنظمة للانتخابات.. وتقدم للحياة السياسية 12 نائبا بالشيوخ و28 بالبرلمان و6 أعضاء بلجان "الأعلى للإعلام".. ومبادرات للمساعدة فى مواجهة كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:00 ص

تهوية المباني تساعد فى السيطرة على انتشار كورونا خلال الشتاء

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:00 ص

صنداي تليجراف: بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد لفيروس كورونا بدءا من 4 يناير

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:00 ص

الصحة التونسية تسجل 41 حالة وفاة و 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:02 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة